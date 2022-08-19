Житель Подмосковья угрожал убить полицейского, остановившего его на улице

На жителя Подмосковья возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством полицейского. Об этом сообщается в Telegram-канале издательства «Пресса».

По данным издания, мужчина приехал в гости к жене в поселок Каширин. Выпив спиртное, пара отправились на прогулку. Их нетрезвый вид привлек полицейских, остановивших мужчину и женщину. На них составили протокол, но супруг отказался его подписывать.

Паре предложили проехать в районную больницу на медосвидетельствование, но мужчина начал угрожать убийством начальнику отделения полиции Алексею Дьячкову.

Отмечается, что задержанный оказал активное сопротивление, пустив в ход кулаки.