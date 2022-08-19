В Скопинском районе LADA насмерть сбила двух девушек прямо на пешеходном переходе

«Лада» насмерть сбила двух девушек в Скопинском районе.

В Скопинском районе водитель LADA Granta насмерть сбил двух девушек прямо на «зебре». ДТП случилось вечером 18 августа на 287 километре автодороги Р-22 Каспий. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, две девушки в возрасте 20 и 22 лет переходили проезжую часть по необорудованному светофорами пешеходному переходу, когда на них наехала отечественная легковушка, за рулем которой был 54-летний мужчина. Удар был такой силы, что одну из девушек отбросило на встречную полосу прямо под колеса другой машины – SsangYong Actyon.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Региональная Госавтоинспекция ведет проверку по факту произошедшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. Двое погибли и трое пострадали.