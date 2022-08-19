Депутат Госдумы Александр Коган раскритиковал рязанских чиновников за лесные пожары

Депутат Госдумы Александр Коган раскритиковал рязанское минприроды за лесные пожары. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Александр Коган подверг критике действия рязанских чиновников в контексте природных пожаров. Свое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению депутата, областное министерство природопользования не посчитало масштаб разгоревшихся пожаров достаточно важным для того, чтобы либо принять дополнительные меры, либо попросить помощи на федеральном уровне при нехватке собственных средств.

- Сегодня все контакты есть, попросить помощи — это не сложно. Важно быть ответственным и спокойным. И понимать, что, в конечном итоге, это затронет не только Рязанскую область. У нас воздух распространяется от территории достаточно быстро, и пожары распространяются также, - отметил Коган.

Он обвинил местные власти в том, что за два-три дня пожар увеличился в 20 раз и распространился на шесть тысяч гектаров. Ситуация осложняется тем, что огонь зашел на особо охраняемую территорию, где есть особо ценные породы деревьев, животных и растений. Зампред назвал действия чиновников «непозволительной халатностью», в отношении которой Рослесхоз должен сделать соответствующие выводы.

- Рослесхоз должен сделать оргштатные мероприятия, выводы соответствующие должен сделать. Потому что невозможно, плюс погодные условия, так быстро распространяется пожар, думать о том, что это не выйдет на федеральный уровень, - сказал Коган.

Ранее Рослесхоз уличил органы лесного хозяйства Рязанской области в намеренном сокрытии масштабов лесных пожаров, что не позволило вовремя отреагировать на ситуацию (читать подробнее).