Холодную воду 19 августа ненадолго выключат в центре Рязани и в поселке Божатково

В пятницу, 19 августа, на несколько часов останется без холодной воды центр Рязани и поселок Божатково. Объявление о приостановке водоснабжения распространил городской Водоканал.

По информации муниципального предприятия, не будет холодной воды в некоторых домах на 1-й и 2-й Безбожных улицах, Коммунистическом, Комсомольском и Транспортном переулках, Малом шоссе и Первомайском проспекте. Впрочем, отключение надолго не затянется, вернуть коммунальный ресурс в дома планируется уже в середине дня.

Адреса, по которым выключат холодную воду с 9.30 до 14.30:

- поселок Божатково, дома 83 – 194;

- улица 1-я Безбожная, дома 10, 12, 6, 8;

- улица 2-я Безбожная, дома 1, 2, 3, 5 – 7, 6, 9;

- Коммунистический переулок, дома 10, 3, 6, 8, 9;

- Комсомольский переулок, дома 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;

- Первомайский проспект, дома 68/2, 70/1, 72, 74 корпус 1, 76, 78/93, 70 корпус 1;

- Транспортный переулок, дома 12, 4;

- Малое шоссе, дом 18;

Также воды не будет в ЦТП на Первомайском проспекте, дом 74Б.

Техническую воду можно будет набрать с 10.30 у дома № 68/2 по Первомайскому проспекту.