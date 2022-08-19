С 19 августа на улице Новой ограничивают движение транспорта

С 10:00 19 августа на улице Новой в Рязани закрывают полосу для движения общественного транспорта на участке между домами №68/22 и №84. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничение движения связано с капитальным ремонтом тепловых сетей.

Завершить работы и полностью восстановить движение планируется не позднее 23:00 31 августа.

При этом перекрытие скажется только на работе троллейбуса №2, который и днем с огнем не сыщешь. В частности, в 9:00 19 августа на маршруте не отображалось ни одной машины. Тем не менее, путь следования «двоек» изменился. При движении из Дашково-Песочни они следуют по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту.