Из-за рязанских пожаров МЧС России возбудило уголовное дело

МЧС России возбудило уголовное дело из-за лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из ведомства.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной двух лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

«Дознанием возбуждено уголовное дело по статье об уничтожение или повреждение лесных насаждений по фактам двух пожаров. Причиной пожаров в Кудомском участковом лесничестве стало неосторожное обращение с огнем. Устанавливаются причастные к этому лица», - отметил собеседник агенства.

Напомним, для координации работы пожарных и спасателей в регион прибывают федеральные руководители - глава МЧС, Минприроды России и Рослесхоза.