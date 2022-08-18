В Рязанской области локализованы два очага лесных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков с Павлом Малковым побывал в Деулино.

В Рязанской области продолжают действовать четыре очага лесных пожаров общей площадью более 180 гектаров. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

«Из них два уже локализованы. Еще столько же удалось ликвидировать за прошедшие сутки. В борьбе с огнем на территории региона задействованы уже 850 человек, 300 единиц техники, 12 авиабортов МЧС России. Авиацией произведено свыше 50 сбросов воды на горящие участки», - написал Малков.

По словам врио, главная задача - локализовать очаги возгорания и не подпустить огонь к населенным пунктам.