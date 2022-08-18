Погода в контексте пожаров в Рязанской области будет не самой благоприятной

Смог и запах гари из-за лесного пожара в Рязань еще заглянут, но основная часть дыма уходит севернее.

Погода не станет помощницей при тушении лесного пожара в Рязанской области в ближайшее время. Сохранится плотный ветер, высокая температура, осадков не ожидается.

Как сообщил КП-Рязань начальник Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский, до конца суток 18 августа и в ближайшие сутки сутки сохранится восточный, северо-восточный ветер 6-11 м/с с погрешностью 2 м/с.

Таким он был и в последние сутки, когда город проснулся со смогом и запахом гари. Это значит, что в Рязань продолжит поступать некоторое количество дыма от лесного пожара в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах, но основная его часть все же уходит севернее областного центра — в Московский регион.

По данным метеорологов, затем ветер сменится на восточный, юго-восточный. Это должно еще больше развернуть дым в сторону столицы.

Температура выше климатической нормы продержится минимум до конца недели. В дневное время 19-21 августа до +27...+29 градусов.

Еще один ключевой момент — осадки. Формулировка «местами небольшие дожди» слишком обнадеживать не должна. Пройдут они, как предполагается, преимущественно на юге Рязанской области. В местах, где бушует лесной пожар, осадки крайне маловероятны.