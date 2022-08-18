При помощи отпечатка пальца рязанец украл у своего приятеля почти 35 тысяч рублей

Полицейские задержали 29-летнего рязанца, подозреваемого в краже денег у своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 34-летний мужчина, рассказавший, что с его банковской карты пропали 34 тысячи 640 рублей. Оперативники проследили путь денег и вышли на последнего адресата перевода. Сотрудникам мужчина рассказал, что его товарищ попросил об одолжении: так как его карта временно заблокирована, перевод был проведен на карту опрашиваемого. Деньги он снял в банкомате и отдал своему товарищу.

По предварительной информации, потерпевший и его приятель, работающий официантом, находились дома у последнего и распивали спиртное. Гость решил остаться на ночь в гостях, поскольку живет в области.

«Хозяин квартиры, убедившись, что друг крепко спит, взял его телефон и для разблокировки устройства приложил его палец. Когда пароль был снят, официант перевел денежные средства спящего друга», - рассказали в УМВД

Уточняется, что на похищенные деньги подозреваемый заплатил за аренду квартиры. Возбуждено уголовное дело.