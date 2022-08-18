Татьяна Панфилова о рязанском парке Белякова: Благоустройство не должно заканчиваться на первом этапе

Татьяна Панфилова осмотрела благоустройство парка Белякова в Рязани.

Благоустройство парка Белякова в рязанском микрорайоне Дягилево не должно ограничиваться первым этапом. Об этом заявила глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова в ходе осмотра зеленой зоны, который она провела вместе с депутатом по округу №17 Олегом Шишовым, представителями городской Дирекции благоустройства, подрядчика и активистов.

На первом этапе благоустройства планируется проложить тропинки, установить скамейки и урны, сделать освещение и смонтировать камеры по периметру парка. Уже снесли 60 аварийных деревьев. Однако при осмотре участники отметили, что в парке есть еще старые тополя, представляющие опасность для горожан, поэтому работу по ликвидации насаждений стоит продолжить.

Также депутат по округу Олег Шишов и местные жители выразили готовность своими силами расчистить зеленую зону от дикорастущей поросли. Для этого необходимо только получить разрешение.

Пока в парке уже есть 68 фонарных столбов и 21 видеокамера. В ближайшее время у дорожек появятся 30 скамеек и столько же урн для мусора. Дополнительно подрядчик заасфальтирует подъезд к местному детскому саду. Жители также попросили нанести разметку на прогулочные тропинки, чтобы людям и велосипедистам можно было безопасно передвигаться.

В ближайшее время у дорожек появятся 30 скамеек и столько же урн для мусора.

По действующему контракту завершить работы планируется к 31 августа. Парк готов уже на 90%, подрядчик обещает все доделать вовремя. Но, как отметила Татьяна Панфилова, на этом не стоит останавливаться.

- У жителей есть предложения по дальнейшему благоустройству парка Белякова. Они хотят, чтобы на этой территории были организованы площадки по интересам в зависимости от возраста. Считаю, что благоустройство парка не должно заканчиваться на первом этапе. Эту работу нужно продолжать, - сказала Панфилова.

В 2021 году парк Белякова стал победителем народного голосования в Московском районе, и его начали благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы выделили более 28 млн рублей.