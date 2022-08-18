На улице Островского в Рязани загорелся мусор

В четверг, 18 августа, в Рязани на улице Островского загорелся мусор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы опубликовали видео, на котором в жилом квартале на улице Островского идет черный дым. В пресс-службе МЧС пояснили, что сообщение о пожаре на улице Островского поступило в 12.37.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, обнаружили горящий мусор. Площадь возгорания составила 30 кв метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 12.48.

В тушении принимали участие пятеро пожарных и одна единица техники.