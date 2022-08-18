Полицейские вернули домой 4-летнюю девочку, незаметно ушедшую от мамы

Девочка одна гуляла по улице. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром 18 августа в полицию обратилась рязанка, рассказавшая, что встретила на улице Колхозной маленькую девочку, гуляющую без сопровождения взрослых.

Прибывшие на место сотрудники УМВД установили место проживания родителей 4-летнего ребенка. Вскоре вскоре девочку передали на руки матери.

«Выяснилось, что около 8.30 утра, пока мать занималась домашними делами, девочка сама открыла входную дверь и отправилась гулять. Семья ребенка считается благополучной», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что инспектор по делам несовершеннолетних провел с матерью профилактическую беседу о бдительности в вопросах воспитания детей, которых в семье пятеро.