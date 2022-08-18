Руководитель рязанского минздрава рассказал, что делать при сильном задымлении

И.о министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец на своей странице в «ВКонтакте» рассказал о правилах поведения в ситуации сильного задымления.

Одно из ключевых требований безопасности - свести к минимуму время прибывания на улице. Как можно меньше находитесь на открытом воздухе, а также плотно закройте окна и двери.

«Если есть необходимость выйти – использовать влажные маски из марли, сложенной в пять слоев, Если вы заметили, что у кого-то из окружающих появились затрудненная речь, нетвердая походка, повышение артериального давления, потеря сознания – незамедлительно вызывайте скорую помощь. Все вышеперечисленные признаки могут указывать на отравление», - написал Хоминец.

Также, по словам чиновника, необходимо употреблять как можно больше воды, а на окна вывешивать мокрые простыни. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями - выполнять рекомендации врача. Водителей и.о. Министра отдельно попросил быть более внимательными на дорогах!

По последним данным, общая площадь лесных пожаров в Рязанской области составляет 800 гектаров. Продолжают действовать пять очагов. Борются с огнем 347 человек и 125 единиц техники, в том числе вертолеты и самолет Ил-76.