На площади Победы в Рязани водитель маршрутки едва не зажал дверью женщину с ребенком

Очередной инцидент, связанный с общественным транспортом, произошел в Рязани. На Первомайском проспекте у остановки «Площадь Победы» водитель маршрутки едва не зажал дверью женщину с пятилетним ребенком. О случившемся рассказал супруг рязанки в автомобильном паблике ПУВР.

По словам мужчины, все произошло в среду, 17 августа, в маршрутке №88. Женщина с пятилетней девочкой выходили из салона и уже шагали со ступеньки на тротуар, когда водитель, не глядя, начал трогаться с места, одновременно закрывая дверь.

- Видимо трагедия с женщиной под колесами автобуса ничему не научила маршрутчиков, - написал рязанец.

Он также добавил, что в этом случае все обошлось – супруга успела выскочить и на ходу выдернуть ребенка.

6 августа на Михайловском шоссе водитель городского автобуса также не убедился в безопасности маневра и начал отъезжать от остановки, когда в салон пыталась зайти 51-летняя пассажирка. В результате женщина выпала из автобуса, и машина задним колесом наехала на нее. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, она пережила ампутацию ноги, но через несколько дней скончалась в больнице. В отношении водителя возбудили уголовное дело.