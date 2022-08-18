Дым и гарь в Рязани 18 августа 2022 года.

Дым от бушующих в Рязанской области сильных лесных пожаров дошел до Рязани. Утром 18 августа 2022 года плотная пелена с резким запахом гари накрыла областной центр за считанные часы.

Мгла окутала практически всю Рязань: жалуются жители микрорайона Канищево, Московского района, Кального, Песочни. Запах гари ощущается и в центре города. При этом некоторые жилые кварталы, в частности Дашково-Песочню, начало затягивать дымом еще ночью. Другие утонули в смоге уже утром.

Рязань окутало дымом от лесных пожаров.

Судя по прогнозу погоды, ночью 18 августа ветер поменял направление на северо-восточный. По всей видимости это и помогло шлейфу пожара добраться до Рязани.

В Рязани сильно пахнет гарью.

Тем временем, МЧС России усиливает группировку в Рязанской области. В Спасский и Рязанский районы прибыл сводный отряд управления по городу Москве. Начнет работу насосно-рукавный комплекс «Шквал». Ранее в регион прилетел самолет Ил-76. Он помог сбить верховой пожар, начавшийся в Клепиковском районе.