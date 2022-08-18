На сельской дороге под Рязанью мотоциклист с 16-летней пассажиркой жестко упали на скорости

Вечером 17 августа в Клепиковском районе произошло ДТП с участие мотоцикла, сообщает УМВД России по Рзанской области.

По предварительным данным, на пятом километре проселочной автодороги Ломакино – Новоалександровка 20-летний местный житель за рулем мотоцикла BSE не справился с управлением и жестко упал.

В результате дорожного происшествия водитель и 16-летняя пассажирка получили травмы.

За минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы.

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