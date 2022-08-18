Пожары в Рязанской области 18 августа 2022: МЧС России направило в Рязанскую область дополнительные силы и средства.

МЧС России усилило группировку в Рязанской области, где 18 августа 2022 года продолжают бушевать природные пожары. В Спасский и Рязанский районы прибыл сводный отряд управления по городу Москве - 57 человек и 15 единиц техники.

В частности, в четверг начнет работу насосно-рукавный комплекс «Шквал».

«В готовности находятся аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС России, два самолета Ил-76 МЧС России с ВАП-2», - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

По данным ведомства, угроза поселку Голованово, возникшая 17 августа из-за перехода пожара на верховой, снята. Самолет Ил-76 за два захода скинул 42 тонны воды, что помогло вновь сбить пожар на низовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!