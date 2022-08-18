В шести районах Рязанской области 18 августа отключат электричество. Список деревень и график.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 18 августа 2022 года, в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 11 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- деревня Рожок — с 13:00 до 17:00;
- деревня Насурово, деревня Вешки — с 10:00 до 13:00;
- село Высокое — с 10:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Пощупово — с 10:00 до 17:00.
Касимовский район:
- деревня Пахомово — с 10:00 до 16:00;
- село Перво — с 09:30 до 17:00.
Захаровский район:
- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Натальино, деревня Озерки — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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