В шести районах Рязанской области 18 августа отключат электричество. Список деревень и график. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 18 августа 2022 года, в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 11 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- деревня Рожок — с 13:00 до 17:00;

- деревня Насурово, деревня Вешки — с 10:00 до 13:00;

- село Высокое — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Пощупово — с 10:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Пахомово — с 10:00 до 16:00;

- село Перво — с 09:30 до 17:00.

Захаровский район:

- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Натальино, деревня Озерки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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