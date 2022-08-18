Власти создали «Представительство правительства Рязанской области»

Региональные власти создали государственное казенное учреждение (ГКУ) «Представительство правительства Рязанской области». Соответствующее распоряжение за подписью врио губернатора Рязанской области опубликовано 16 августа.

Согласно документу, ГКУ будет представлять интересы Рязанской области в администрации президента России, а также в правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, в коммерческих и некоммерческих организациях, которые находятся за пределами Рязанской области.

Документом установили, что в штате представительства будут трудиться на благо региона не более 20 человек. Курировать работу ГКУ будет зампред Юлия Швакова.

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