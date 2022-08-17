Погода в Рязанской области 18 августа: жара и локальные короткие дожди

В четверг, 18 августа, погода в Рязанской области вряд ли поможет тушению обширных лесных пожаров. В регионе хотя и возможны дожди, но они будут кратковременными, а жара сохранится. Прогноз на предстоящие сутки опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Рязанские синоптики ожидают переменную облачность. Ночью существенных осадков не будет, днем локальные короткие дожди пройдут лишь в отдельных районах. Ситуацию не изменит и ветер – он по-прежнему восточный и умеренный, 6 – 11 метров в секунду.

Что же касается температуры, то жара пока не торопится покидать регион. Тепло будет даже перед рассветом – в области +14…+19, днем солнце вновь прогреет воздух до +24…+29 градусов.