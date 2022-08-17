Депутаты Рязанской облдумы утвердили поправки в закон, направленные на развитие экспорта.

На досрочном открытии осенней сессии в среду, 17 августа, депутаты Рязанской областной Думы утвердили изменения в законодательство об экспортной деятельности, об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Корректировки, в частности, направлены на стимулирование экспорта в условиях внешних санкций. Проект поправок в закон Рязанской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области» ранее внес на рассмотрение народных избранников врио губернатора Павел Малков.

По словам министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева, предполагается установить пониженные налоговые ставки для рязанских предприятий-экспортеров, которые впервые с января 2000 года провели сделки и которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом пониженные ставки будут действовать три года.

- На налоговые периоды 2023, 2024, 2025 годов устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения: в размере 1% при налогообложении «доходов» и 5% – «доходов, уменьшенных на величину расходов», - разъяснил министр.

Как сообщили в пресс-службе облдумы, в Рязанской области работают уже 14 таких организаций. Изменения в налоговом законодательстве будут существенной мерой поддержки начинающих экспортеров.