На проезде Завражнова в Рязани уложили асфальт в рекордные сроки

Дорожные рабочие завершают укладку асфальта на пр. Завражнова. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В ночь на 17 августа начались работы по капитальному ремонту проезда Завражнова. Рязанцы, шедшие утром от ул. Высоковольтной в сторону пл. Победы и наоборот, были приятно удивлены. Дорога по всему пути стала ровной! Там, где еще вчера зияли ямы, а автовладельцы ехали аккуратно, оберегая подвеску, сиял девственный асфальт. Но говорят, это пока лишь первый слой.

Работы по капитальному ремонту этого проезда запланированы до августа следующего года. Но их начало выглядит очень оптимистично. Главное, чтобы городским чиновникам не приспичило срочно менять коммуникации, проходящие под этим проездом, как это стало у нас печальной традицией последних лет.

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