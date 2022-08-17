Депутаты Рязанской облдумы досрочно открыли осеннюю сессию и приняли изменение в бюджет

Депутаты Рязанской областной Думы досрочно открыли осеннюю сессию.

Депутаты Рязанской областной Думы досрочно открыли осеннюю сессию. В среду, 17 августа, прошло первое после каникул заседание регионального парламента, сообщает пресс-служба облдумы.

В повестке дня народных избранников значился важный вопрос о внесении изменения в бюджет Рязанской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В начале заседания председатель Аркадий Фомин поблагодарил коллег за то, что те прервали запланированные отпуска и работу в округах, а также объяснил причину досрочного возобновления сессии.

- Врио губернатора Павлом Викторовичем Малковым и депутатом Государственной Думы от Рязанской области Андреем Михайловичем Макаровым была проведена большая работа, чтобы регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета, позволяющее приобрести новый пассажирский транспорт и коммунальную технику, - подчеркнул Фомин.

В ходе своего доклада, региональный министр финансов Марина Наумова сообщила, что изменение в областной бюджет связано с поступлением дотаций из федерального центра в размере 500 млн рублей. В связи с этим предполагается внести поправку в Приложение 5 к Закону Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- Данным приложением утвержден перечень предоставляемых муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета, куда предлагается добавить субсидию на приобретение транспортных средств городского наземного электрического транспорта, - отметила Наумова.

Инициативу врио губернатора народные избранники поддержали единогласно.