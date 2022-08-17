Малков заявил, что власти не знают об объемах и составе выбросов в атмосферу

17 августа во время пресс-конференции врио губернатора Павел Малков ответил на вопрос о загрязненном воздухе в Рязани. По его словам, о проблеме он узнал с первого дня работы в регионе.

«Есть соблазн найти ответственного за некачественный воздух и организовать против него крестовый поход, войну, и не разбираться. На самом деле проблема очень сложная, комплексная. У нас огромное количество источников загрязнения воздуха», - высказался Малков.

Исходя из слов врио губернатора, у властей отсутствуют данные о составе и количестве выбросов из тех или иных источников:

«Есть ли у нас четкое понимание, что, из какого источника и в каких объемах поступает? Такого понимания нет», - признался глава региона.

При этом Малков решил сделать акцент на том, что источники загрязнения воздуха — это не только промышленные предприятия (конкретики в адрес последних председатель областного правительства избежал).

«Одно из существенных открытий лично для меня - то, что одним из существенных источников сероводорода в воздухе является наша система канализации. Она очень сильно изношена. Надо проверять ее состояние, и, боюсь, там потребуются достаточно серьезные инвестиции», - заявил врио губернатора.

Затем Малков еще раз подчеркнул, что таких источников много.

«Поэтому что нужно делать? Например, общественный транспорт переводить на газомоторное топливо, выводить большегрузы из города, свалку в Турлатове надо закрывать, с каждым промышленным предприятием работать индивидуально», - отметил Малков на пресс-конференции.