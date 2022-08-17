20 августа рязанцев пригласили на спортивный праздник «Чайная миля»

Спортивный праздник пройдет в ближайшую субботу. Фото: «Чайная миля».

20 августа, в 9 часов утра в рязанском ЦПКиО пройдет спортивный праздник «Чайная миля». Об этом сообщается на странице мероприятия в «ВКонтакте».

В рамках праздника горожане смогут освоить технику сап-серфинга, сбросить вес, пообщаться с интересными людьми и конечно же выпить чая. О пользе бега рязанцам расскажут Александр и Мария Именины (член сборной России по легкой атлетике и чемпионка Европы по горному бегу).

Организаторы приготовили для гостей праздника бег на дистанцию 1609 метров, а также заплыв на сап-серфе на 1852 метров. Это позволит спортсменам сжечь около 810 калорий.