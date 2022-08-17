Полицейские раскрыли угон Hyundai Tucson у 62-летнего рязанца

Полицейские раскрыли угон автомобиля Hyundai Tucson у 62-летнего рязанца. Преступление было совершено в микрорайоне Приокский на улице Новикова Прибоя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился мужчина, рассказавший, что припарковал транспорт у одного из многоэтажных домов и, не заглушив двигатель, на минуту отлучился в магазин. Когда же рязанец вышел на улицу, то машины уже не обнаружил.

«Оперативники уголовного розыска приступили к поискам пропавшей иномарки. Брошенное транспортное средство было найдено в соседнем квартале – машина врезалась в столб, водитель скрылся», - рассказали в полиции.

Опросив жителей домов, расположенных рядом с местом ДТП, удалось выяснить, что к угону причастен 34-летний рязанец. Он заметил заведенный автомобиль и поняв, что пассажиров в салоне нет, угнал иномарку.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.