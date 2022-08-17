Малков о COVID-19: Текущий штамм практически не ведет к тяжелым последствиям

На пресс-конференции 17 августа врио губернатора Павел Малков прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией.

На пресс-конференции 17 августа врио губернатора Павел Малков прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Глава региона признал, что число заболевших растет, и сообщил, что обсуждал ситуацию с руководителем Роспотребнадзора и и.о. министра здравоохранения.

«Интересно, что заболеваемость растет, а количество госпитализацией не увеличится. Количество выписанных даже возрастает. То есть текущий штамм практически не ведет к тяжелым последствиям», - рассказал врио губернатора.

Малков добавил, что тяжелые состояния, как правило, наблюдаются только у пациентов из группы риска - с серьезными сопутствующими заболеваниями.

«Поэтому сейчас каких-то дополнительных мер не планируется. Если будут дополнительные рекомендации Роспотребнадзора на федеральном уровне, тогда будем из рассматривать», - заключил управленец.