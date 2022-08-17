Солотчинский мост в Рязани сможет функционировать не более пяти-семи лет

В текущем виде Солотчинский мост может функционировать не более пяти-семи лет. Об этом прямо заявил на пресс-конференции 17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Далее мост надо закрывать на серьезную реконструкцию.

— Причем очевидно, что об этом знали и раньше, потому что вот это «инновационное покрытие» родилось не потому что хотели поэкспериментировать, а предполагали, что полноценное асфальтобетонное покрытие мост не выдержит. Поэтому в течение этих 5-7 лет нам нужен мост-дублер. После этого Солотчинский мост надо закрывать на реконструкцию, которая займет года два-три, — рассказал Павел Малков.

По словам врио, в этом году суды по Солотчинскому мосту точно завершатся, тогда можно будет приступать к ремонту [косметическому] дорожного полотна.

Ранее чиновники рязанского минтранса сообщили, что мост-дублер в Рязани в 2023-2024 году строить точно не будут (читать подробнее).

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