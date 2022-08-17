Водитель мопеда погиб в ДТП на трассе в Ряжском районе

Смертельное ДТП произошло на трассе в Ряжском районе.

Вечером, 16 августа, в Ряжском районе на автодороге Р-22 Каспий произошло смертельное ДТП. Водитель мопеда погиб, врезавшись во внедорожник. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Мужчина, личность которого предстоит выяснить, управляя мопедом Irbis, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого был 41-летний житель Липецка. В результате аварии, водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия. У иномарки значительные механические повреждения.

В ДТП погиб водитель мопеда, личность которого пока не установлена.

По факту ДТП областная Госавтоинспекция ведет проверку и устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Иномарка получила механические повреждения.

В целом, по информации УМВД, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области случилось девять дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и 17 пострадали.