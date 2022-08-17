В селе Дядьково канализационные стоки размыли грунт и подбираются к дороге

Канализация размыла грунт в Дядькове. Фото: Андрей ДОРОНИН.

В селе Дядьково под Рязанью канализационные стоки размыли и обвалили часть грунта прямо на обочине дороги. Фото глубокой ямы, наполненной водой, опубликовали в соцсетях во вторник, 16 августа.

- Скорее всего в ближайшее время какой-нибудь грузовик провалится в подмытый асфальт со всеми вытекающими последствиями, - прокомментировал происходящее автор снимка.

Мужчина рассказал, что коммуникации текут уже второй день. Сильный поток постепенно размывает шоссе в конце улицы Центральной около местной канализационной насосной станции. После стоки через ручей Гужовка направляются в Дядьковский затон.

Рязанцы в комментариях добавили, что авария – не первая в этом месте, зимой там из-под земли бил фонтан.