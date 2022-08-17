Эксперты назвали самые высокие зарплаты в августе 2022 года в Рязани

В августе 2022 года больше всего готовы платить руководителю юридического отдела. Специалисту готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Такие данные привел сервис SuperJob, проанализировав 55 тысяч вакансий.

У соискателя на должность начальника юротдела должны быть глубокие теоретические знания в гражданском праве, процессуальном, административном и антимонопольном законодательстве. Кроме того, у будущего руководителя должен быть опыт юридической практики в бизнесе от пяти лет.

На втором месте – вакансия печатника офсетной бумаги. Его зарплата составляет до 110 тысяч рублей. У него должны быть знания технического устройства печатного листового оборудования, технологии офсетного способа печати, а также опыт работы с триадными и смесевыми красками. Чувство цвета должно быть на высоком уровне.

Третье место занимает вакансия директора сектора с зарплатой. Зарплата - от 60 тысяч рублей. Кандидат на место должен иметь опыт успешного управления розничным магазином или группой магазинов от одного года. В его багаже знаний должны быть инструменты продаж и анализа розничных показателей.

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