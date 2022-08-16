Школу в Кальном строят с небольшим отставанием, но подрядчик заверил, что сдадут объект в срок

Фото: Рязанская городская Дума.

Строительство школы в Кальном идет с небольшим отставанием по одному из блоков. Об этом сообщила председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова после осмотра территории.

По словам главы Рязани, подрядная организация пообещала активизироваться, чтобы сдать объект в установленный срок – в конце 2022 года.

«Будем держать ситуацию на контроле, чтобы все запланированные работы были выполнены вовремя», - подчеркнула Татьяна Панфилова.

Фото: Рязанская городская Дума.

Школу в Кальном начали строить в 2021 году по многочисленным просьбам жителей и депутатов. Место выбрали сами рязанцы по итогам проведенного голосования. При содействии Рязанской городской Думы зарезервировали свободный земельный участок.

Школа будет вмешать 1100 мест, строят ее в рамках национального проекта «Образование» на деньги федерального, областного и городского бюджетов.

Фото: Рязанская городская Дума.

Татьяна Панфилова пообщалась с представителями управления капитального строительства и управления образования администрации Рязани, рассмотрела вопросы организации подъездных путей и пешеходных дорожек. Все работы должны быть выполнены с учетом обеспечения безопасности школьников.

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