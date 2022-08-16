Фестиваль воздушных шаров и воздухоплавания «Небо России - 2022» стартует в Рязани

Торжественное открытие фестиваля "Небо России - 2022" с массовым стартом воздушных шаров должно состояться 17 августа у Рязанского кремля.

В Рязани стартует фестиваль воздухоплавания «Небо России - 2022». Первый день официальной программы - 16 августа, когда начинается заезд и регистрация участников, проходят тренировочные полеты. Однако торжественное открытие фестиваля с массовым стартом аэростатов намечено на среду, 17 августа.

Множество воздушных шаров поднимется в воздух из самого сердца Рязани - с территории Рязанского кремля в 18:30. Как отмечают в буклете организаторы, приехать можно за полчаса до этого - к 18:00.

Следующее красочное публичное мероприятие состоится 20 августа на летном поле у поселка Шумашь: в 19:30 - вечернее свечение аэростатов, с 16:00 до 20:30 - концертная программа.

Организаторы сообщают, что о своем участии в фестивале заявили 20 команд, а это, соответственно, 20 аэростатов.