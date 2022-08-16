Вдоль трассы в Рязанской области сняли на видео крупный пожар. Запись от очевидцев появилась на портале телеканала «360», журналисты ошибочно назвали пожар «лесным».

Как отметили авторы ролика, огонь на трассе Москва – Тамбов в Рязанской области распространяется в сторону одной из АЗС, а на дороге «очень плохая видимость».

Вскоре выяснилось, что пожар возник на колхозных полях вдоль трассы - загорелись остатки злаковых стеблей. Местные пожарные подразделения оперативно справились с огнем.

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