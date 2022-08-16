Травмированный мотоциклист, налетевший на бордюр на проезде Яблочкова, попал на видео

В социальных сетях появилось видео последствий ДТП на проезде Яблочкова. На записи видно, как несколько человек убирают мотоцикл с дороги, а сам мотоциклист лежит на асфальте в ожидании скорой медицинской помощи.

Серьезное ДТП произошло утром 16 августа на проезде Яблочкова. По предварительным данным, 24-летний рязанец за рулем мотоцикла Suzuki Katana влетел на скорости в бордюр (читать подробнее).

В настоящее время известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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