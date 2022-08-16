Маршрутка столкнулась с троллейбусом на улице Забайкальской в Рязани

Во вторник, 16 августа, на окраине Рязани произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Забайкальской в Дягилеве столкнулись троллейбус и маршрутное такси.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, по предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы три пассажира маршрутки.

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливаются все обстоятельства дорожного инцидента.