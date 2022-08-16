В Рязани состоится премьера символ-оперы «Александр Невский» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 16 августа, в Рязанской областной филармонии прошла пресс-конференция, посвященная скорой премьере символ-оперы «Александр Невский» композитора Вячеслава Лопухова.

В постановке задействованы четыре разных цеха артистов, которые находятся в разных городах. Художественный руководитель Рязанского камерного хора Алексей Ракин поделился, что подготовка масштабного проекта сейчас в самом разгаре. Финальная репетиция объединит около 80 участников из разных городов на одной сцене. Кстати, в премьере задействованы также молодые студенты-выпускники ГИТИСа.

- Большое счастье, что появляются свежие музыкальные произведения, и мы можем через них по-новому взглянуть на такие героические исторические личности, как Александр Невский. Большая честь для нашего коллектива принять участие в этом культурно-патриотическом событии, - отметил Алексей Ракин.

Как отмечают создатели оперы, главная задача постановки – рассказать о великом князе не только как о выдающемся полководце, но и легендарной личности. Александр Невский представлен в опере в роли истинного героя для нынешнего поколения. Для передачи идеи авторы используют современные средства. В постановке задействованы рок-группа, хор, солисты и актеры. Специально для произведения изготовлены красочные исторические костюмы.

- В этом произведении мы используем очень современные выразительные средства – стиль джаз-рок, рок, фанк, а также удивительные хоралы и каноны из православной церковной традиции. Такой фьюжн, сплетение характеров и образов, переживаний очень интересно. Мы пытаемся с помощью музыки перенестись в 13 век, чтобы увидеть то состояние Руси, в котором жил Александр Невский. Мы пытаемся передать его переживания, тонкие геополитические игры того времени, - рассказал профессор, заслуженный работник культуры РФ Сергей Проскурин.

Как отметили создатели оперы, специально для Рязанской области подготовлено два дополнительных номера – танцы ордынцев и тевтонцев.

- В Рязани сохранились исконно русские традиции, и это очень радует. Есть версия, что Александр Невский скончался на рязанской земле, а затем его отвезли во Владимир. История - дело темное, и мы многое не знаем. Но большая связь Александра Невского с рязанской землей была, я в этом уверен, - отметил Сергей Проскурин.

Премьера символ-оперы «Александр Невский» состоится 27 августа на сцене Рязанской областной филармонии. Возрастное ограничение 12+.

Проект реализуется Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина, при поддержке президентского фонда культурных инициатив.