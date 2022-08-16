Рязанец, прежде не бывавший в горах, сразу взошел на Эльбрус

На вершине Эльбруса Сергей Протасов развернул флаг Александро-Невского района.

Еще два жителя Рязанской области покорили Эльбрус. Это тренер ДЮСШ Александро-Невского района Сергей Протасов и тренер рязанской спортшколы ЦСК Алексей Андрейкин. 15 августа они взошли на Западную вершину - самую высокую точку Европы, поднявшись на 5642 метра над уровнем моря.

Как сообщает издательство «Пресса», изначально в группе было четыре человека, однако двое остались в альпинистском лагере - не хватило физической подготовки. В совокупности на восхождение Протасов и Андрейкин потратили 9 часов.

На вершине Протасов развернул флаг Александро-Невского района. Что интересно, до этого в горы он не ходил:

- Это мое первое путешествие в горы, тем более на такую высоту! Это потрясающее чувство! Тяжело конечно было, часть пути даже пришлось идти в тумане, но никакая усталость или неудобства в пути не сравнятся с эйфорией от осознания того, что я смог это сделать, я преодолел себя, дошел до вершины! - сказал Сергей Протасов и поблагодарил коллегу, позвавшего его с собой.

Протасов же, напротив, совершал восхождения неоднократно. Бывал на вершинах гор Манарага и Нарада на Урале, Иремель в Башкирии, Фишт и Оштен в Адыгеи, Мижирги и Чегет в Кабардино-Балкарии.

«Сказать, что было очень тяжело, не могу. Просто нужна хорошая физическая подготовка, а еще упорство в достижении цели», - признается он.

При этом Протасов отмечает, что на Эльбрусе коварная, быстро меняющаяся погода. Также опасность для горных туристов представляют многочисленные ледниковые трещины.