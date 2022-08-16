Спасительная прохлада уже скоро. Рязанцев 17 августа и в последующие дни ждут дождь и снижение температуры Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 17 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, но днем местами возможен кратковременный дождь.

Ветер в среду будет северо-восточный, восточный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +13... +18 градусов, днем +26... +31 градус, местами жара.

По данным специалистов центра «Фобос», в ближайшие дни температура воздуха в Рязани немного спадет. Уже 18 августа ожидается +26… +28 градусов, а 19 августа и вовсе +19…+21 при небольшом дожде.

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