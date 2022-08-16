Павел Малков поручил навести порядок в Рязани ко Дню города

Ко Дню города в Рязани проведут почти генеральную уборку. Поручение навести порядок в областном центре к празднику дал врио губернатора Павел Малков в ходе заседания правительства во вторник, 16 августа.

Малков отметил, что к такому событию, как День города, надо готовиться серьезно, чтобы все мероприятия прошли на достойном уровне. И в этом случае немаловажную роль будет играть именно благоустройство.

- Надо максимально направить усилия на то, чтобы привести город в порядок: остановочные павильоны, фасады зданий, клумбы, газоны, фонтаны, скверы – все отмыть, вычистить, траву покосить, где требуется, мусор вывезти. Прошу вплотную этой работой заняться. В запасе у нас фактически всего полторы недели, - заявил политик.

В 2022 году Рязань отметит свой день рождения позже, чем обычно – 27 августа.