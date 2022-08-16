В Рязани инспектор ДПС помог оперативно доставить в больницу беременную женщину

Лейтенант полиции Александр Бутузов помог быстро доставить в больницу беременную женщину.

В Рязани инспектор ДПС Александр Бутузов помог оперативно доставить в больницу беременную женщину. О поступке, достойном уважения, рассказала пресс-служба областного УМВД.

Все произошло в одно из ночных дежурств лейтенанта полиции. Надзирая за дорожным движением на улице Станкозаводской, он заметил автомобиль LADA Kalina, который странно ехал по проезжей части. Бутузов остановил машину для проверки документов. За рулем оказалась взволнованная водитель, которая сообщила, что ее пассажирке требуется медицинская помощь – на раннем сроке беременности возникла угроза прерывания.

Также выяснилось, что обе дамы не местные и Рязань знают плохо, поэтому заблудились. Инспектор понял, что объяснять дорогу бесполезно, и решил сопроводить женщин до Областной клинической больницы.

В настоящее время беременная гостья города получила всю необходимую медицинскую помощь, ей и ее будущему ребенку ничего не угрожает.