Фестиваль силового экстрима пройдет в рязанском Лесопарке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 августа в Рязани пройдет очередной фестиваль силового экстрима «Богатырский дух». О мероприятии за три дня до начала решилась сообщить администрация муниципального учреждения «Лесопарк». Именно в Лесопарке и пройдет фестиваль.
Участники будут сражаться за призы в личном зачете по следующим направлениям:
- становая тяга;
- проходка «фермера» («адская походка»);
- берпи;
- приседание с гирями;
- удержание 60-килограммового грифа.
В финальном этапе спортсмены будут буксировать внедорожник весом в 2,5 тонны.
Начало в 17:00.
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