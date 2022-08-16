Фестиваль силового экстрима пройдет в рязанском Лесопарке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа в Рязани пройдет очередной фестиваль силового экстрима «Богатырский дух». О мероприятии за три дня до начала решилась сообщить администрация муниципального учреждения «Лесопарк». Именно в Лесопарке и пройдет фестиваль.

Участники будут сражаться за призы в личном зачете по следующим направлениям:

- становая тяга;

- проходка «фермера» («адская походка»);

- берпи;

- приседание с гирями;

- удержание 60-килограммового грифа.

В финальном этапе спортсмены будут буксировать внедорожник весом в 2,5 тонны.

Начало в 17:00.

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