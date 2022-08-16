Метеопредупреждение в связи с жарой в Рязанской области продлили до 18 августа

17-18 августа на территории Рязанской области местами сохранится жара +30…+31°С.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало очередное метеопредупреждение в связи с аномально теплой погодой.

«17-18 августа на территории Рязанской области местами сохранится жара +30…+31°С», - говорится в тексте этого метеопредупреждения.

Согласно предварительному прогнозу Рязанского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадков в эти дни не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с.

По данным «Метеовестей», воздух в европейской части России продолжает раскалять азорский антициклон. Он разогнал облака и обеспечил приток очень теплых воздушных масс с юга.