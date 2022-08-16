На берегу Оки под Рязанью покончила с собой 27-летняя девушка

Недалеко от села Заокское Рязанского района обнаружили труп 27-летней девушки. О происшествии сообщил «Московский комсомолец». Тело нашли на берегу Оки.

В настоящее время по данному факту Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, девушка покончила с собой.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что вечером 13 августа под Рязанью обнаружили труп 37-летней женщины. Ее тело извлекли из озера Велье (читать подробнее).

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