СК начал проверку по факту отказа рязанского ФСС в выдаче сертификата ребенку-инвалиду

Ситуацией с отказом рязанского ФСС выдать сертификат матери ребенка-инвалида заинтересовались следователи. Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СУ СКР начал проверку по данному факту. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области.

- Московским межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки по сообщению о халатности в действиях сотрудников ГУ – Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в связи с допущенными нарушениями прав ребенка-инвалида, - говорится в сообщении регионального следкома.

Ранее в областном Фонде социального страхования женщине сначала из-за технической ошибки оформили сертификат на сумму в сотни раз меньшую, чем требовалось, а после – и вовсе отказали в выдаче. Вопрос решили только после жалобы в прокуратуру (читать подробнее).