Добровольцы провели экологическую акцию по расчистке ручья Песоченка

Песоченка в последнее время стала неофициальной свалкой, местом, куда свозилось и сливалось все подряд. Фото: novgaz-rzn.ru

В Рязани добровольцы провели экологическую акцию, сообщает «Новая газета». Люди в болотных сапогах ходили вдоль ручья с лопатами и крюками, а потом и с пилами – ликвидировали горы мусора, пилили засохшие деревья, разгребали какие-то непонятные черные запруды. Работы проводились на ручье Песоченка в Шереметьеве – между улицами Сережина гора и Старое село.

Песоченка в последнее время стала неофициальной свалкой, местом, куда свозилось и сливалось все подряд. По данным издания, виновниками довольно часто выступали муниципальные предприятия. В 2020 году рыба в расположенных выше прудах всплыла из-за слива технической воды из теплотрасс РМПТС.

За день-два очистить речку, которая засорялась годами, невозможно.

Вдоль Песоченки есть куча заброшенных колодцев, неизвестно кому раньше принадлежавших, обрывки старых коллекторов, проржавевшие современные трубы, из которых вытекают стоки. Стоки, подобные тем, что текут в Песоченку – явление в Рязани распространенное.

Городские канализационные коллекторы МУП «Водоканал» открыты для поступления туда сбросов с промышленных предприятий. Причем сбросы эти фактически бесконтрольные - датчиков для определения концентрации вредных веществ на выпускных трубах там нет. А городу до этой проблемы, почему-то нет никакого дела.