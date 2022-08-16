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Происшествия16 августа 2022 7:04

На улице Островского 48-летняя рязанка попала под колеса «Лады»

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Источник:kp.ru
15 августа на улице Островского в Рязани «Лада Приора» сбила 48-летнюю жительницу города

15 августа на улице Островского в Рязани «Лада Приора» сбила 48-летнюю жительницу города

15 августа на улице Островского в Рязани «Лада Приора» сбила 48-летнюю жительницу города. Это случилось примерно в 18:15 у дома 109/2, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина попала под машину, пересекая проезжую часть вне пешеходного перехода. За рулем «Лады» был 20-летний рязанец.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - информируют полицейские.