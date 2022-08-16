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Происшествия16 августа 2022 6:59

Мотоциклист попал в больницу после ДТП на проезде Яблочкова в Рязани

Мужчина, двигаясь по дороге, внезапно наехал на бордюр
Источник:kp.ru

В Рязани на проезде Яблочкова мотоциклист попал в ДТП. Все произошло во вторник, 16 августа, примерно в 7.30 утра у дома №17.

По предварительной информации, 24-летний житель областного центра, двигаясь по проезжей части на мотоцикле Suzuki Katana, внезапно наехал на бордюрный камень. В результате аварии рязанец получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что двухколесный транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

По какой причине произошло ДТП, выясняется. По факту произошедшего ведется проверка.