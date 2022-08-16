Администрация Рязани прокомментировала коммунальную аварию, которая произошла вечером 15 августа на улице Новоселов. По информации чиновников, во время опрессовки теплотрассы в районе домка №22 по улице Новоселов произошел порыв.

«На месте работают специалисты. Сегодня [16 августа] повреждения планируют устранить», - говорится в сообщении.

Из-за аварии водоснабжение в Дашково-Песочне отключили по следующим адресам:

- улица Тимакова, дом №22 корпус 1, №20, №18, №18 корпус 1;

- улица Новоселов, дом №24, дом №24 корпус 1, дом №22а, дом №22, дом №20, дом №20а, дом №18, дом №16, дом №16а;

- улица Советской Армии, дом №11, дом №13, школа №62, дом №9, дом №7, дом №3, дом №3 корпус 1, дом №1/34

Ранее сообщалось, что местные жители ждали аварийную службу 45 минут (читать подробнее).

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