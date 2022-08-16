На участке ремонта Северной окружной дороги насмерть сбили собаку.
16 августа на участке реконструкции Северной окружной дороги в Рязани насмерть сбили собаку. Труп животного лежит на полосе в сторону улицы Каширина, недалеко от базы дорожников. Видимо, собаку сбили ночью. В шесть утра труп еще не убрали.
Отметим, что указанный участок – известное место скопления бродячих собак.
Автомобилисты аккуратно объезжают труп животного, лежащий на середине дороги.
Ранее сообщалось, что на окраине Рязани неизвестный прострелил собаке лапу, а другой понадобилась помощь, чтобы извлечь пулю из головы. Животное каким-то чудом смогло после серьезного ранения дойти до людей (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!