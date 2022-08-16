На участке ремонта Северной окружной дороги насмерть сбили собаку.

16 августа на участке реконструкции Северной окружной дороги в Рязани насмерть сбили собаку. Труп животного лежит на полосе в сторону улицы Каширина, недалеко от базы дорожников. Видимо, собаку сбили ночью. В шесть утра труп еще не убрали.

Отметим, что указанный участок – известное место скопления бродячих собак.

Автомобилисты аккуратно объезжают труп животного, лежащий на середине дороги.

Ранее сообщалось, что на окраине Рязани неизвестный прострелил собаке лапу, а другой понадобилась помощь, чтобы извлечь пулю из головы. Животное каким-то чудом смогло после серьезного ранения дойти до людей (читать подробнее).

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