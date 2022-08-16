Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 6:13

На участке ремонта Северной окружной дороги насмерть сбили собаку

Автомобилисты аккуратно объезжают труп животного, лежащий на середине дороги
Источник:kp.ru
На участке ремонта Северной окружной дороги насмерть сбили собаку.

На участке ремонта Северной окружной дороги насмерть сбили собаку.

16 августа на участке реконструкции Северной окружной дороги в Рязани насмерть сбили собаку. Труп животного лежит на полосе в сторону улицы Каширина, недалеко от базы дорожников. Видимо, собаку сбили ночью. В шесть утра труп еще не убрали.

Отметим, что указанный участок – известное место скопления бродячих собак.

Автомобилисты аккуратно объезжают труп животного, лежащий на середине дороги.

Автомобилисты аккуратно объезжают труп животного, лежащий на середине дороги.

Ранее сообщалось, что на окраине Рязани неизвестный прострелил собаке лапу, а другой понадобилась помощь, чтобы извлечь пулю из головы. Животное каким-то чудом смогло после серьезного ранения дойти до людей (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!